Из озера Кабан в Казани достали тело женщины

Тело женщины сегодня достали из озера Кабан в Казани.

Как стало известно «Татар-информу», труп обнаружили у нового моста по улице Нурсултана Назарбаева.

На вид погибшей около 60-65 лет. Ее личность и обстоятельства смерти предстоит установить.

