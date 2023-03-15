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Руc Тат
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Происшествия 15 марта 2023 11:47

Из озера Кабан в Казани достали тело женщины

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Тело женщины сегодня достали из озера Кабан в Казани.

Как стало известно «Татар-информу», труп обнаружили у нового моста по улице Нурсултана Назарбаева.

На вид погибшей около 60-65 лет. Ее личность и обстоятельства смерти предстоит установить.

#утопленник #труп
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