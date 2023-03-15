news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из озера Кабан в Казани достали тело женщины
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Тело женщины сегодня достали из озера Кабан в Казани.
Как стало известно «Татар-информу», труп обнаружили у нового моста по улице Нурсултана Назарбаева.
На вид погибшей около 60-65 лет. Ее личность и обстоятельства смерти предстоит установить.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2