Из открытого авто на парковке у ТЦ в Казани украли 420 тысяч рублей

Житель Лениногорска 40 лет приехал в Казань по работе, он подъехал к одному из городских ТЦ, в котором у него планировалась встреча, и оставил машину на парковке. Однако он забыл ее закрыть, внутри салона лежал рюкзак с 420 тыс. рублей внутри.

Вернувшись обратно к машине, он заметил, что она была не закрыта. Он осмотрел ее, не заметил каких-либо изменений, деньги в рюкзаке решил не проверять. Пропажу он обнаружил только спустя некоторое время, после чего сразу обратился в полицию.

Просмотрев записи с камер, полицейские увидели, как после ухода лениногорца к его машине подходит неизвестный, проверяет салон, а затем заходит в торговый центр. Спустя некоторое время он оттуда выходит и уезжает на авто. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере».

На следующий день похитителя удалось задержать в Челнах, им оказался 33-летний житель Красноярска. К этому времени он уже потратил часть денег, оставшиеся 200 тысяч рублей у него изъяли сотрудники полиции. Он дал признательные показания: он увидел, как лениногорец подъехал к ТЦ, пересчитал деньги и оставил их в незакрытой машине.

В скором времени ему изберут меру пресечения, расследование дела продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.