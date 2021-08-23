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Ру Тат
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23 августа 2021  15:38
Полина Шевчук

Из окна горящего жилого дома в Казани пожарные спасли двух человек

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Сообщение о пожаре в доме № 33 по улице Королева пришло сегодня на единый номер вызова пожарной охраны 101. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На место по первому повышенному рангу вызова прибыли пожарные. Они установили, что горит мебель в двухэтажном жилом доме. 

С помощью масок спасаемого по трехколенной лестнице из окна второго этажа пожарные спасли двух человек.

Площадь пожара составила 2 кв. метра. Причины возгорания устанавливаются.
 

 

#МЧС РТ #пожар казань #спасли из огня
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