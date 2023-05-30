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Из оборота в Казани изъяли 1300 литров алкоголя и 14 тысяч пачек сигарет без маркировки
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ пресекли деятельность группы злоумышленников, которые занимались оптовыми поставками спиртного и сигарет с признаками фальсификации.
Как стало известно «Татар-информу» от собственного источника, поставщики реализовывали товары в небольших магазинах города. Из них правоохранители изъяли почти 3 тысячи пачек сигарет без маркировки, а также 380 литров пива и пивных напитков, на которых отсутствовали сопроводительные документы.
Более того, был обнаружен гаражный бокс, который злоумышленники использовали как склад. Там были найдены и изъяты более 1600 флаконов спиртового лосьона, более 2100 бутылок водки без маркировки и порядка 11 тысяч пачек сигарет.
Всю изъятую продукцию направили на экспертизу, по итогам которой будет приниматься процессуальное решение.
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