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Из обновленного тома Красной книги России «Растения и грибы» будут исключены 65 видов
В России выпустят обновленный том Красной книги «Растения и грибы». Ученые уже начали подготовку – издание будет выпущено до конца 2024 года, передает пресс-служба Минэкологии РТ.
«Часть растений и грибов исключат из книги, так как угроза их исчезновения пропала. Некоторые из этих растений останутся в региональных Красных книгах», – отмечается в сообщении.
Отмечается, что из прежнего издания (вышел в 2008 году) исключат 65 наименований, в том числе подснежник кавказский, лук гунибский. Всего в книге будет содержаться информация о 741 объекте из мира флоры и грибов.
Обновленный перечень утвердили приказом Минприроды России. В масштабной работе по подготовке тома к изданию примут участие свыше полусотни специалистов.
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