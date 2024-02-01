Из обновленного тома Красной книги России «Растения и грибы» будут исключены 65 видов

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В России выпустят обновленный том Красной книги «Растения и грибы». Ученые уже начали подготовку – издание будет выпущено до конца 2024 года, передает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Часть растений и грибов исключат из книги, так как угроза их исчезновения пропала. Некоторые из этих растений останутся в региональных Красных книгах», – отмечается в сообщении.

Отмечается, что из прежнего издания (вышел в 2008 году) исключат 65 наименований, в том числе подснежник кавказский, лук гунибский. Всего в книге будет содержаться информация о 741 объекте из мира флоры и грибов.

Обновленный перечень утвердили приказом Минприроды России. В масштабной работе по подготовке тома к изданию примут участие свыше полусотни специалистов.