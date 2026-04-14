Из Новошешминского района доставят гуманитарный конвой в ДНР, Запорожье и Херсон

В Новошешминском районе стартовала очередная гуманитарная поездка к участникам специальной военной операции. Глава района Егор Тарнавский возглавил выезд волонтеров на передовую в рамках акции «СВОих не бросаем».

На протяжении нескольких недель жители, предприятия и учреждения активно участвовали в сборе помощи для бойцов. Координационный пункт, организованный в районном доме культуры, стал центром приема, сортировки и упаковки посылок.

По данным организаторов, эта отправка стала одной из самых масштабных. Гуманитарный груз будет доставлен в Донецкую Народную Республику, а также в Запорожскую и Херсонскую области, где несут службу военнослужащие-земляки из Новошешминского района.

В состав гуманитарной помощи вошли автомобиль УАЗ «буханка», переданный семьей Ильдуловых из села Чувашской Чебоксарки, шесть генераторов, строительные материалы и инструменты, запчасти и автомобильная резина. Также в груз включены именные посылки, письма, медикаменты и продукты длительного хранения, в том числе домашние заготовки и выпечка.

Глава района Егор Тарнавский отметил значимость совместной работы жителей, волонтеров и предприятий.

«Слаженная работа волонтеров, всех жителей района, сотрудников предприятий и учреждений наглядно демонстрирует наше единство и готовность поддерживать тех, кто защищает Родину. Мы постараемся побывать во всех точках, где находятся наши бойцы, вручить подарки и поздравить с наступающими майскими праздниками, пожелав вернуться домой живыми, здоровыми и с победой», – сказал он.

Гуманитарная акция «СВОих не бросаем» продолжает объединять жителей района, подтверждая системную поддержку военнослужащих.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.