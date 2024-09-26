Из Новокузнецка с любовью: как Никита Лямкин за 500 матчей в КХЛ стал символом «Ак Барса»

С билетом Новокузнецк – Казань в один конец!

Матч против «Лады» 25 сентября, выигранный «Ак Барсом» со счетом 4:3, стал для Никиты Лямкина 500-м в Континентальной хоккейной лиге. За это время защитник в играх чемпионата набрал 93 (14+79) результативных балла. К слову, минувший сезон (2023/24) оказался для Лямкина самым успешным в карьере – за 62 матча регулярки Никита настрелял 20 (3+17) очков.

Присоединился защитник к казанской команде в 2017 году. Старожилы среди болельщиков «Ак Барса» прекрасно помнят, как из новокузнецкого «Металлурга» в «Ак Барс» в одночасье прибыла целая плеяда молодых талантливых хоккеистов. Это и вратарь Владислав Подъяпольский, нападающие Иван Емец, Андрей Караваев, Никита Язьков. Был среди них и защитник Никита Лямкин.

Первые матчи уроженца республики Алтай в майке «Ак Барса» доходчиво дали понять, насколько нетипичного плана защитника подписал казанский клуб. Лямкин – это не про оборону в дословном смысле этого слова. Он не защитник-домосед, который любит потолкаться у бортов и напугать нападающего соперника своими внушительными габаритами. Хотя и это у Лямкина, безусловно, есть: рост хоккеиста около 195 см, а вес приближается почти к 100 кг.

Никита Лямкин в 2018 году Фото: © «Татар-информ»

Козыри Лямкина

Никита Лямкин, конечно, может недурно побороться у углов площадки, когда этого требует ситуация в матче. Однако не это является козырем защитника. Большой плюс Лямкина в том, что он оснащен богатым техническим функционалом. Никита не брезгует эффектными обыгрышами один в один, да и бросок у него добротный, что наглядно показал, например, недавний матч с «Сочи» (5:2), где Лямкин отметился классным голом с синей линии.

В системе хоккея Анвара Гатиятулина одному из двух защитников разрешено подключаться к атакам, в отличие от той игры, которую ставил в последние годы Зинэтула Билялетдинов. Лямкину комфортно, когда у него расправлены крылья в нападении и есть определенная свобода в атакующих действиях.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Тяга защитника к воротам соперника объяснима довольно просто. В детстве, когда Лямкин только начинал заниматься хоккеем в Новокузнецке, он пробовался изначально именно на позиции нападающего. Лишь со временем тренеры его перестроили в амплуа защитника. Но навыки форварда у Лямкина никуда не исчезли. Иногда они играют с ним даже злую шутку. Можно вспомнить десяток эпизодов из матчей «Ак Барса», когда защитник заигрывался в чужой зоне и обрезался при контратаке соперника. Но если отбросить в сторону подобные нюансы, то Лямкин выглядит крайне представительным защитником, особенно по меркам КХЛ.

Общение со СМИ, открытость к болельщикам и неравнодушие к результату

«Получается, что уже стал опытным игроком, много сезонов провел в лиге. Хочется продолжать в том же духе, заниматься любимым делом – играть в хоккей», – отмечал вчера Лямкин в беседе с пресс-службой «Ак Барса».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Так вышло, что из основного состава «Ак Барса» 28-летний защитник чуть ли не дольше остальных хоккеистов находится в команде. Конкуренцию ему по количеству проведенных сезонов в бело-зеленом джерси могут составить разве что Дмитрий Юдин и Альберт Яруллин, у которых за плечами завоеванный Кубок Гагарина. Свой главный трофей в КХЛ Никита, кстати, получил в первом же сезоне за «Ак Барс» в 2018 году.

С тех пор прошло достаточно лет, и сейчас Лямкин уже действительно является матерым «барсом» в казанской команде. Защитник не боится быть откровенным в общении с прессой, особенно в периоды, когда дела у команды идут не очень. По ходу прошлого сезона защитник был одним из немногих игроков, кто практически никогда не отказывал журналистам в послематчевом комментарии, и неважно, с каким результатом завершилась встреча «Ак Барса», будь это яркая победа или унизительное разгромное поражение.

Довольно часто болельщики могли видеть Лямкина и в знаменитом клубном сериале «Живем хоккеем», который «Ак Барс» делал с большим удовольствием два года. Открытость защитника, его умение быть искренним подкупали казанских фанатов. Ну а знаменитая фотография Лямкина с седьмого матча финала Кубка Гагарина против ЦСКА запомнилась многим болельщикам «Ак Барса». Вся боль и печаль от поражения от армейцев в последнем матче сезона была в глазах Никиты, сидевшего на перевернутых воротах.

Действующий контракт Лямкина с «Ак Барсом» рассчитан до конца весны 2026 года. На момент окончания соглашения защитнику будет уже 30 лет. И по тому, какой авторитет сейчас имеет хоккеист в казанской команде, можно смело утверждать, что будущее капитанство Никиты Лямкина в «Ак Барсе» не за горами.