Из ночного пожара в пятиэтажке в Чистополе спасли семь человек

Пожар в доме №21 по улице Молодежная в Чистополе вспыхнул сегодня ночью.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, горели вещи и мебель в однокомнатной квартире на первом этаже пятиэтажки.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Едкий густой дым стал проникать в квартиры. Пожарные с помощью масок спасаемого вывели со второго и третьего этажей по лестнице троих жильцов. Еще двое были спасены из окна третьего этажа с помощью пожарной автолестницы. Двух человек спустили со второго этажа по двухколенной лестнице.

В результате происшествия никто не пострадал. Площадь пожара составила 6 кв. метров. Предварительно установлено, что причиной пожара стали нарушения правил устройства и

эксплуатации электрооборудования.