Из ночного пожара в нижнекамской высотке спасли мужчину

пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре в доме №12 по проспекту Химиков в Нижнекамске поступило сегодня в 1.35, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На месте было установлено, что горит квартира на втором этаже десятиэтажного дома. До прибытия первых пожарных расчетов из дома самостоятельно вышли 10 жильцов.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

К моменту прибытия пожарных, на балконе кваритры на втором этаже стоял мужчина и просил о помощи. Огнеборцы по трехколенной лестницы спасли жильца из пожара и передали его медикам скорой помощи.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В 1.46 пожар был потушен на площади 3 кв. метра. Огнем был уничтожен кухонный гарнитур.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.