Из ночного пожара в казанской высотке спасли пожилого лежачего мужчину

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре в доме №89 по проспекту Ямашева в Казани поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня ночью, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На месте было установлено, что горят вещи и обшивка балкона двухкомнатной квартиры на четвертом этаже десятиэтажного дома. Площадь пожара составила 4 кв. метра.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Из горящей квартиры был спасен 68-летний неходячий мужчина. Спасатели надели на него маску спасаемого, вынесли на руках на улицу, где передали медикам скорой помощи.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.