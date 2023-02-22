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Из ночного пожара в казанской высотке спасли пожилого лежачего мужчину
Сообщение о пожаре в доме №89 по проспекту Ямашева в Казани поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня ночью, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На месте было установлено, что горят вещи и обшивка балкона двухкомнатной квартиры на четвертом этаже десятиэтажного дома. Площадь пожара составила 4 кв. метра.
Из горящей квартиры был спасен 68-летний неходячий мужчина. Спасатели надели на него маску спасаемого, вынесли на руках на улицу, где передали медикам скорой помощи.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
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