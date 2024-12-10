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Происшествия 10 декабря 2024 08:08

Из ночного пожара в казанской многоэтажке спасли 6-летнего мальчика

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Ночью в Казани на улице Гудованцева произошел пожар в квартире на пятом этаже.

До прибытия пожарных из подъезда самостоятельно вышли 20 жильцов, прихватив с собой большого серого кота.

При помощи дыхательной маски пожарные спасли шестилетнего мальчика из соседней квартиры, а в горевшей комнате нашли мужчину, которого вынесли и передали бригаде скорой помощи.

К сожалению, 46-летнего хозяина квартиры не удалось спасти.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

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