Из ночного пожара в казанской многоэтажке спасли 6-летнего мальчика

Ночью в Казани на улице Гудованцева произошел пожар в квартире на пятом этаже.

До прибытия пожарных из подъезда самостоятельно вышли 20 жильцов, прихватив с собой большого серого кота.

При помощи дыхательной маски пожарные спасли шестилетнего мальчика из соседней квартиры, а в горевшей комнате нашли мужчину, которого вынесли и передали бригаде скорой помощи.

К сожалению, 46-летнего хозяина квартиры не удалось спасти.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, предварительная причина пожара – неосторожность при курении.