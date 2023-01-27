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Ру Тат
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Происшествия
27 января 2023  07:38

Из ночного пожара в казанской девятиэтажке спасли пожилую женщину

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Из ночного пожара в казанской девятиэтажке спасли пожилую женщину
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре в доме №129 по улице Декабристов в Казани поступило сегодня ночью. Огонь вспыхнул в квартире на шестом этаже девятиэтажки, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте стало понятно, что горят вещи на кухне. Пожарные вскрыли дверь и спасли из квартиры 72-летнюю женщину. Ее с термическими ожогами доставили в РКБ.

Площадь пожара составила 5 кв. метров. Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

 

#пожар казань #спасли из огня #МЧС РТ
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