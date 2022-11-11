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Ру Тат
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Происшествия
11 ноября 2022  12:54
Полина Шевчук

Из ночного пожара в Казани жильцы дома спасли пожилых соседей

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Сообщение о пожаре в доме № 12 по улице Солидарности в Казани пришло сегодня в 0.54 на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Было известно, что загорелась мебель в кухне квартиры на втором этаже пятиэтажки. Еще до прибытия пожарных жильцы дома спасли 86-летнюю соседку.

Огнеборцы с помощью маски спасаемого из горящей квартиры вывели на улицу 85-летнего мужчину. Никто не пострадал.

Площадь пожара составила 3 кв. метра. Причины происшествия устанавливаются.

#спасли из огня #МЧС РТ
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