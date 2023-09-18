Из Нижнекамского района с начала СВО направлено свыше 40 тонн гуманитарного груза

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Из Нижнекамского района за период проведения спецоперации направлено более 40 тонн гуманитарной помощи на сумму выше 50 млн рублей. Об этом во время делового понедельника сообщил глава муниципального образования Рамиль Муллин.

«Тема СВО — это одна из составных частей нашей сегодняшней жизни, так как на фронте сегодня решается судьба России. И мы должны понимать, что наши ребята, которые находятся в зоне специальной военной операции, защищают нашу страну и наше будущее. Уже почти год, как мы отправили наших мобилизованных. Мы должны поддерживать семьи и те потребности, которые у них есть», — сказал глава района.

Муллин отметил, что большую поддержку оказывают волонтерские движения, работают 5 пунктов приема помощи, а также поблагодарил предприятия, которые вносят существенный вклад для поддержки военнослужащих и их семей.

«Есть очень активные бизнесмены, меценаты, простые жители. Нужно и дальше двигаться в этом направлении. Оказание поддержки семьям участников СВО останется по-прежнему одной из приоритетных задач в нашей повседневной работе. У нас продолжают действовать наряду с принятыми на уровне РФ и РТ муниципальные меры поддержки, связанные в том числе организацией бесплатного питания в образовательных учреждениях, детских садах, бесплатное посещение муниципальных объектов культуры и спорта», — заверил спикер.

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Кроме того, за летний период в пришкольные лагеря устроены были 98 детей. «Камский Артек» принял 46 детей, «Заря» — 8, «Юность» — 10, «Чайка» — 34. Выделено 1,2 тыс. транспортных карт, через службу занятости трудоустроено девять граждан и 28 несовершеннолетних детей мобилизованных. Медицинская помощь оказана 208 военнослужащим и их семьям, 50 семей обеспечены дровами.

Муллин поручил вице-мэру Марине Камелиной и дальше курировать данную работу.

Еще одно поле битвы находится в медиапространстве. «Попытки дискредитировать Вооруженные силы нашей страны должны и впредь пресекаться, а СМИ должны быть максимально включены в эту работу», — отметил Муллин.

Также спикер заметил, что в Нижекамске нужно пресекать попытки разжигания межнациональной розни.

«Сегодня очень много у нас приезжих — порядка 15 тысяч. На строительной площадке ребята не только из России, но и стран СНГ и других территорий. Нам очень важно совместно с нашими промышленными предприятиями соблюсти баланс безопасности. Обучать, рассказать про наши традиции. Я прошу через Дом дружбы народов совместно с предприятиями эту работу вести. Кто-то остается здесь. Дети идут в наши школы. Поэтому важно, чтобы мы всегда были открыты. Нижнекамск всегда был многонациональным. Сегодня порядка 50 национальностей живут на территории города, района. И очень важно, чтобы каждый нашел себе свое место», — заключил Муллин.