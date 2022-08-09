Из нижнекамского аэропорта Бегишево открыты прямые рейсы в Тобольск

Фото Радика Габдрахманова

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открыла продажи билетов по маршруту Нижнекамск – Тобольск – Нижнекамск. Прямые рейсы будут выполнятся еженедельно по четвергам на самолете Bombardier CRJ-200. Вылет из Нижнекамска – в 10.15, из Тобольска – в 9.20. Время в пути составляет 1 час 55 минут. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании uvtaero.ru. Полеты выполняются в рамках программы субсидирования региональных перевозок.

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО», напомним, уже выполняет перелеты из Казани в Тобольск. Улететь в жемчужину Сибири из столицы Татарстана можно по пятницам и воскресеньям.

Тобольск – один из старейших городов на территории Урала и Сибири. Благодаря обилию уникальных достопримечательностей Тобольск – один из крупных туристических центров Урала и Сибири. Также в Тобольске находится крупнейший нефтехимический комплекс России – ЗапСибНефтехим.

Аэропорт Тобольска Ремезов построен при участии нефтегазохимической компании СИБУР в партнерстве с Тюменской областью в рекордно короткие сроки – 2 года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2,4 км, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час. В рамках национальной отраслевой премии «Воздушные ворота России» аэропорт Тобольска Ремезов признан лучшим инвестиционным проектом года.