Коммунальщики Нижнекамска за месяц вывезли 650 грузовиков с мусором - это колонна на 4 км

Руководитель исполкома Нижнекамска Юрий Болтиков подвели итоги первого месяца санитарно-экологического двухмесячника. По его словам, за месяц было вывезено рекордное количество мусора.

Спикер напомнил, что в городе с 1 апреля начались активные мероприятия по уборке. Огромная поддержка со стороны ССУЗов и ВУЗов была оказана при уборке территорий пустырей. Порядка 1 тыс. студентов приняли участие в различных мероприятиях по уборке городской территории.

Сотрудниками администрации города был организован субботник на территории родника по улице Лесная. В рамках подготовки к празднованию Пасхи, силами организаций жилищно-коммунального хозяйства очищены прилегающие территории церквей. Приведены в порядок территории у памятника Воинам-интернационалистам и Жертвам техногенных катастроф.

Объявленный общереспубликанский субботник, который проходил 23 апреля, объединил 12 тыс. нижнекамцев.

27 апреля, в День российского парламентаризма, депутаты трех уровней — городского, регионального и федерального, внесли свою лепту, вычистив часть территории парка «Семья».

30 апреля был организован масштабный субботник в парке «Семья» и на территории старого кладбища по ул. Вахитова в котором приняли участие сотрудники администрации, работники жилищно-коммунального хозяйства, СТОС, школьники. Только в рамках данного мероприятия приняли участие свыше 1 тысячи человек.

«Подводя итоги первого месяца санитарно-экологического двухмесячника, информирую о том, что за прошедший апрель в средниках и субботниках приняли участие более 36 тыс. человек, было задействовано 1,2 тыс. единиц техники, на полигон вывезено порядка 6,5 тыс. кубометров мусора. Для сравнения, если исходить из того, что самосвал вмещает 10 кубометров, получатся за один месяц мы вывезли 650 полных машин. Это колонна длиной в 4 км», — отметил спикер.

По его словам, значительный объем вывезенного — это павшая листва, ветки, смёт. Так, на переработку на территорию базы МУП «КПБ» вывезено 2 750 кубометров веток и листьев.

«Вместе с тем, как непосредственный участник всех субботников, как руководитель, который что называется ногами не единожды прошел город и периферию, могу констатировать факт того, что бытового мусора у нас очень много, и это безусловно очень огорчает», — сказал Болтиков.