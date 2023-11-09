Из Нижнекамска в зону СВО отправятся военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны

Завтра, 10 ноября, из Нижнекамска на службу по контракту отправятся военнослужащие, заключившие договор с Министерством обороны РФ.

«Сам приехал в военкомат, подписал контракт, прошел медкомиссию, и вот уже отправка», — рассказал нижнекамец.

Спальный мешок, горелка, лопата, топор и еще десяток предметов — всё это пригодится на передовой. «Понятно, что они придут, и им еще дадут обмундирование Министерство обороны, но вот эти расходники очень выручают, не у всех есть возможность, ну, и приятно, что горожане вносят такую лепту», — заметила председатель СТОС микрорайонов №6, 7 и 8 Лариса Орлова.

Еще один военнослужащий — будущий штурмовик дополнительно взял с собой небольшую печку, сваренную неравнодушным нижнекамцем. Ею он будет отапливать блиндаж. Вязаные носки тоже очень полезны, на передовой это необходимый ресурс, которого порой не хватает.

«Мы уже выработали из своего опыта, что необходимо нашим ребятам, это и сумка, и берцы, термобелье, витамины, овощи и даже чеснок — всё это необходимо там», — продолжила активистка

На службу по контракту родные и близкие провожают с неохотой, говорят мужчины. Но выбор есть выбор, к нему семьи относятся с уважением. Еще один будущий боец с первых дней спецоперации думал о заключении контакта, сейчас обстоятельства позволили это сделать.

«Я патриот своей страны. И смотрю на молодых ребят, которые воюют там, и думаю, чем я хуже их?» — отметил военнослужащий.

Двери военкомата для желающих подписать контракт открыты всегда. Тем более это самый простой и популярный способ отправится на передовую: приехать сюда, получить все инструкции, пройти медкомиссию и готовится к проводам.

«У нас анализы сдают одним днем, экспресс-анализы, они в тот же день приходят. И у нас в военкомате в течение двух дней уже можно документы отправить и включить уже в проект приказа», — пояснил военный комиссар Нижнекамска и Нижнекамского района Газинур Ситдиков.

С августа всем, кто подписывает контракт, дополнительно к федеральной единоразовой выплате в 195 тыс. рублей, полагаются еще и деньги от республики в размере 305 тыс. рублей.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону