Из Нижнекамска в Лисичанск и Рубежное отправили партию гуманитарной помощи

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Из Нижнекамска в Лисичанск и Рубежное отправили очередную партию гуманитарной помощи, в которую вошли стиральная машинка и средства гигиены. Груз доставят на региональный склад в Казань, где формируются автоколонны с гуманитарной помощью для доставки их адресатам.

Всего Нижнекамск отправил в зону проведения спецоперации и в новые субъекты России свыше 40 тонн помощи (без учета помощи промышленных предприятий и добровольческих волонтерских групп), сообщила «Татар-информу» вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.

«В денежном выражении оказана помощь на сумму 48, 5 млн рублей», — добавила она.

Сбор гумпомощи для жителей ЛНР организовало Нижнекамское местное отделение партии «Единая Россия». Исполнительный секретарь Лариса Михайлова поблагодарила всех неравнодушных горожан, руководителей предприятий и организаций, частных предпринимателей и активистов.

Она также напомнила, что в Нижнекамске проходит акция «Собери ребенка в школу», в рамках которой наборы школьников получат нуждающиеся семьи, имеющие детей-школьников, в том числе и из ДНР и ЛНР. Школьные принадлежности, канцелярские товары, рюкзаки принимаются по адресу: ул.Студенческая, 9.

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