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Общество 15 июня 2025 19:39

Из Нижнекамска в Лисичанск и Рубежное доставят стройматериалы и адресные посылки

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Из Нижнекамска в Лисичанск и Рубежное доставят стройматериалы и адресные посылки
Фото: Телеграм-канал Радмира Беляева

Более 40 тонн гуманитарного груза отправили сегодня из Нижнекамска в адрес татарстанских бойцов и жителей подшефных городов Лисичанска и Рубежного. Об этом сообщил глава Нижнекамского района РТ Радмир Беляев в своем Телеграм-канале.

По его словам, в фуры были погружены стройматериалы для восстановления разрушенной инфраструктуры, мебель, медицинские средства, питьевая вода и другие необходимые вещи. В зону проведения специальной военной операции также направлены автомобили для бойцов, тактические аптечки, генераторы, бензопилы, теплое белье и сладкие наборы, подготовленные волонтерами.

Фото: Телеграм-канал Радмира Беляева

«Также бойцы получат адресные посылки. В этот раз мы постарались максимально отработать индивидуальные заявки от наших ребят, которые поступили в адрес администрации», – отметил Беляев.

Формирование гуманитарного груза стало возможным благодаря совместным усилиям меценатов, предпринимателей, волонтеров, сотрудников районной администрации и неравнодушных жителей Нижнекамска.

«Спасибо всем, кто делает вклад в наше общее дело», – заключил глава Нижнекамского района.

#гуманитарная помощь #Лисичанск #Рубежное #Радмир Беляев #нижнекамский район РТ
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