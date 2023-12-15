Из Нижнекамска отправили три грузовика с новогодними подарками для бойцов СВО

Фото: © Надежда Багаутдинова

Сегодня из Нижнекамска на передовую были отправлены три грузовика с помощью для 500 земляков-военнослужащих.

Внутри коробок вкусные презенты для бойцов: кофе, шоколад, чак-чак, сгущенка, джемы, копчености и мясные деликатесы. В каждую посылку также кладут новогодний атрибут — елочку. И, конечно же, письма со словами поддержки, написанные детьми. Отправка подарков перед Новым годом была инициирована благодаря депутату Государственной Думы Айдару Метшину.

Фото: © Надежда Багаутдинова

Коробки, украшенные снежинками, елочками и надписью — «С новым годом». Всё это — старания учащихся 38-го лицея. Так дети решили придать посылкам более праздничный вид

«Это всё делается для наших солдат, которые сейчас находятся на СВО, чтобы они почувствовали наше тепло», — заявила Ника Горушева, ученица лицея №38.

Фото: © Надежда Багаутдинова

Предприниматели города безвозмездно отправили свою продукцию солдатам к новогоднему столу, а также оказали финансовую поддержку. Часть посылок собрали волонтеры города и села Нижняя Уратьма. Оттуда, например, прислали чак-чак и домашнюю лапшу.

«Душу греет, приятно, что о нас там не забывают», — заметил военнослужащий с позывным Чечен.

Представитель Союза добровольцев Донбасса Олег Есипов отметил, что новогодние посылки отправлены 1231-му, 1232-му и 430-му полкам.

Фото: © Надежда Багаутдинова

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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