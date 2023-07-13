Из Нижнекамска отправили тонну питьевой воды эвакуированным жителям Белгородчины

Сегодня из Нижнекамска была отправлена очередная партия гуманитарного груза для эвакуированных жителей Белгородской области.

По информации местного отделения партии «Единая Россия», в состав груза вошли продукты питания, такие как крупы, макароны, чай, кофе и печенье, предметы первой необходимости, включая средства гигиены, и прочее. В состав груза также вошла одна тонна бутилированной питьевой воды. Общий вес помощи составил около двух тонн.

Кроме того, волонтеры Нижнекамска собрали гуманитарную помощь молодым семьям города Рубежное в Луганской народной республике.

Детское питание, памперсы и двадцать колясок доставили представители волонтерского движения «Вместе мы можем больше». Кроме того, жители Рубежного получили от Татарстана продукты питания, спортивный инвентарь и игровые наборы для группы продленного дня, которые будут переданы в одну из местных школ.

Из Рубежного нижнекамцы отправились в Лисичанск, где вручили руководству школы №4 книги для восполнения библиотечного фонда образовательного учреждения.