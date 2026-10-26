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Общество 26 октября 2026 14:07

Из Нижнекамска отправили первую группу призывников на срочную службу

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Из Нижнекамска отправили первую группу призывников на срочную службу
Фото предоставлено Александром Халиным

Первая группа призывников из Нижнекамска отправилась на срочную службу в Вооруженные силы России. Об этом сообщил военный комиссар Нижнекамска Газинур Ситдиков.

По его словам, новобранцы будут служить в войсках национальной гвардии, ракетных войсках стратегического назначения, Воздушно-десантных войсках и сухопутных войсках. Призывники будут проходить службу во внутренних округах и не будут участвовать в специальной военной операции.

Один из отправившихся на службу – Дамир Ахмадиев. Он окончил обучение по медицинской специальности и надеется применить полученные знания в армии.

«Эмоции спокойные. Отучился на медицинскую специальность, надеюсь попасть на службу по профессии», – рассказал призывник.

Из Нижнекамска автобус с новобранцами отправился в Казань. Там они повторно пройдут медицинскую комиссию, после чего их распределят по воинским частям.

Материал подготовлен при участии Александра Халина

#призывники
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