news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 11 декабря 2023 13:16

Из Нижнекамска откроются регулярные рейсы в московский аэропорт Жуковский

Скопировать ссылку

В следующем году авиакомпания Red Wings запустит новые регулярные рейсы из Нижнекамска в московский аэропорт Жуковский. Полеты будут выполняться с частотой один рейс в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта «Бегишево».

«Новые рейсы из аэропорта „Бегишево” в Жуковский стартуют 6 января 2024 года», — отмечается в сообщении.

Продолжительность полета составит один час 45 минут. Пассажиров будут перевозить на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 человек.

#аэропорт бегишево
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100