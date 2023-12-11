Из Нижнекамска откроются регулярные рейсы в московский аэропорт Жуковский

В следующем году авиакомпания Red Wings запустит новые регулярные рейсы из Нижнекамска в московский аэропорт Жуковский. Полеты будут выполняться с частотой один рейс в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта «Бегишево».



«Новые рейсы из аэропорта „Бегишево” в Жуковский стартуют 6 января 2024 года», — отмечается в сообщении.



Продолжительность полета составит один час 45 минут. Пассажиров будут перевозить на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 человек.