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Из Нижнекамска откроются регулярные рейсы в московский аэропорт Жуковский
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В следующем году авиакомпания Red Wings запустит новые регулярные рейсы из Нижнекамска в московский аэропорт Жуковский. Полеты будут выполняться с частотой один рейс в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта «Бегишево».
«Новые рейсы из аэропорта „Бегишево” в Жуковский стартуют 6 января 2024 года», — отмечается в сообщении.
Продолжительность полета составит один час 45 минут. Пассажиров будут перевозить на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 человек.
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