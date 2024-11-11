Из Нижнекамска на военную службу отправились 26 призывников

Сегодня утром из Нижнекамска в армию отправились 26 призывников. Юноши будут проходить военную службу в частях Национальной гвардии России и Восточного военного округа.

Родные и друзья проводили будущих солдат под песню певицы МакSим «Знаешь ли ты». Напутственные слова ребятам сказали военный комиссар Нижнекамска и Нижнекамского района Газинур Ситдиков и представительница Комитета солдатских матерей Татьяна Абрамова.

Всего в рамках осенней призывной кампании планируется отправить в армию около 250 «срочников».

Напомним, в России 1 октября начался осенний призыв граждан на военную службу, который продлится до конца года. В Татарстане планируется призвать 3,5 тыс. человек.