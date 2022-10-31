Из Нижнекамска на пункт сбора в Казань отправлено 300 мобилизованных

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25, 26 и 28 октября из Нижнекамска на учебный полигон в Казань в предыдущие отправки убыли 250 мобилизованных граждан. Сегодня состоится завершающая отправка. 31 октября в столицу республики будет направлено еще 50 человек. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава района Рамиль Муллин.

«Как сказал накануне министр обороны России, частичная мобилизация в России завершена. Последнюю отправку мы оставили на сегодня. Хочу поблагодарить всех тех, кто пришел в пункты сбора. Они уже Герои. Они нашли в себе силы прийти и встать на защиту нашей Родины», — отметил спикер.

Также Муллин сообщил, что первый эшелон мобилизованных нижнекамцев уже направлен из Казани в дальнейшую часть для боевого слаживания, после которого они уйдут на фронт.

Руководитель района напомнил, что для семей мобилизованных в Нижнекамске работает штаб поддержки, введено бесплатное питание для школьников, дети освобождены от платы за детский сад, выдаются путевки в санатории и многое другое.