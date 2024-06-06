Из Нижнекамска к местам службы проводили четырех военных по контракту

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сегодня, 6 июня 2024 года очередная команда военнослужаших по контракту убыли по местам службы от нижнекамского военкомата. Военнослужащие по контракту будут проходить службу в подразделениях Центрального военного округа в подразделениях ВДВ, в том числе участвовать в спецоперации.

Напутственные слова убывающим сказали военный комиссар города Нижнекамск и Нижнекамского района РТ Газинур Ситдиков, представители духовенства и Нижнекамского отделения ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство», а также родственники.

Всего на этот раз на службу проводили четырех военных.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее – по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.