Из Нижнего Новгорода в Казань 21 октября запустят «Метеор» на подводных крыльях. Длительность его пути составит семь-восемь часов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Запускаем наш „Метеор”, который носит имя великого Ростислава Алексеева (советский кораблестроитель, создатель судов на подводных крыльях, экранопланов и экранолетов — прим. Т-и), в первый рейс. 21 октября он пойдет в 8 утра из Нижнего Новгорода в Казань, в пути — около 7-8 часов, в зависимости от прохождения шлюзов», — написал глава области.

Судно «Конструктор Алексеев» сделает остановки в Козьмодемьянске и Чебоксарах. Из Казани «Метеор» отправится 22 октября в 8 утра.