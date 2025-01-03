«Из неудач нужно брать все самое хорошее»: эксперт о том, нужно ли подводить итоги года

Новый год – время, когда многие подводят итоги года и ставят себе новые цели. О том, почему важно погрустить, если что-то не удалось, какой способ для построения планов самый эффективный и что важно делать, чтобы все сбылось, «Татар-информу» рассказала психиатр-психотерапевт Оксана Захарова.





Фото: © Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Что, если итоги года не радуют?

Подводя итоги года, можно испытать грусть – что-то из намеченного не случилось. И это совершенно нормально.

«Жизнь разная: случаются и удачи, и неудачи. И невозможно себя совсем оградить от неудач. С ними нужно сталкиваться, их нужно проживать, переживать те чувства, которые с ними связаны. Может быть досадно, обидно, грустно из-за того, что что-то не произошло, но не стоит прятать эмоции в ящик: "Ну и ладно, мне и не надо было’’, – нужно проживать грусть от того, что не случилось. Благодаря тому, что эти чувства проживутся, будет готовность к чему-то новому, появится мотивация», – объяснила «Татар-информу» врач психиатр-психотерапевт Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана, ассистент кафедры психотерапии и наркологии КГМА Оксана Захарова.

Врач привела пример: не удались отношения – из этой ситуации надо что-то взять, чтобы следующие отношения сложились. Из любой неудачи нужно взять то, что поможет в следующий раз.

Оксана Захарова: «С неудачами нужно сталкиваться, их нужно проживать, переживать те чувства, которые с ними связаны» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В социальных сетях нередко транслируется необходимость быть счастливым, и этот тренд будто не позволяет погрустить о том, что что-то не получилось. Будто неудачу надо замять и ориентироваться на будущее. Но это может усугубить ваше состояние.

Каким образом эффективнее всего строить планы на год?

Врач подчеркнула, что строить планы на будущий год необходимо и для этого существуют разные способы и техники. Одним из самых действенных способов, по словам психиатра-психотерапевта, служит так называемая доска желаний (или карта желаний).

«Это объединение картинок, которые вдохновляют и мотивируют. Мотивационная составляющая очень важна, чтобы были желания, надежды, мечты на следующий год», – отметила Захарова.

По мнению специалиста, даже составление письменного плана, обозначение целей на бумаге не так эффективно с точки зрения нейрофизиологии.

«Карта желаний – это объединение картинок, которые вдохновляют и мотивируют» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Когда человек берет в руки журналы, он смотрит, видит и эмоционально чувствует, чего бы ему хотелось, какой именно картинки. И это тонкая внутренняя психологическая работа по выбору этих картинок, по тому, как их приклеить и в какое место. Так формируются нейронные связи – человек начинает думать, как ему это получить. Когда этого хочется на эмоциональном уровне, тогда и формируются связи «что мне нужно сделать, чтобы это получить». В голове строится план», – объяснила психотерапевт.

Скорость в составлении карты желаний не играет роли, каждый должен делать ее в своем темпе. И чтобы выбрать определенные картинки, важно опираться на эмоциональный отклик.

Правила доски желаний

Что важно сделать:

1. Конкретизировать.

«Если достаточно хорошо конкретизировать то, чего хочется, тогда и мозг выстраивает эти связи – что нужно пошагово сделать, чтобы этого достичь», – объяснила специалист.

2. Избавиться от негативного мышления.

По словам Оксаны Захаровой, не нужно сосредотачивать свое внимание на том, что из загаданного ничего не получится. Наоборот, фокус внимания должен быть на том, какая радость будет после того, когда что-то воплотится в жизнь.

«Не должно быть – «я так хочу». Надо продумывать, как можно это получить» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

3. Должны быть действия и планы.

«Не должно быть – «я так хочу». Надо продумывать, как можно это получить. Ведь карта желаний нужна для того, чтобы вдохновиться и начать что-то для этого делать», – объяснила психотерапевт.

4. Нужно быть готовым к тому, что придется выйти из зоны комфорта.

Интерес в исполнении задуманного должен быть настолько силен, чтобы было не страшно выйти из привычной жизни. Но желание, чтобы все было спокойно, может пересилить, и с этим надо бороться.

Нужны ли долгосрочные планы?

Строить планы нужно обязательно. Возможно, это стоит делать не на долгий срок, а на какое-то определенное время, например на месяц вперед.

«Долгосрочные планы нужны, но нужно понимать, что реальная жизнь может показать себя по-разному» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Долгосрочные планы нужны, но нужно понимать, что реальная жизнь может показать себя по-разному. И факторы могут воздействовать так, что что-то не осуществится. К этому нужно быть готовым», – подчеркнула специалист.

Вместе с планами появляется чувство опоры, важно думать, что это возможно, и двигаться к этому. А если вдруг что-то не получается, надо подумать, почему так происходит, какие факторы на это повлияли и что нужно сделать, чтобы получилось по-другому.