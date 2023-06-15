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«Из нештатной ситуации выберутся»: курсанты водили танки под водой, бойцы изучали дроны
На полигоне танкового военного училища Казани сегодня курсанты учились ездить на танках под водой. На соседнем полигоне бойцы именных батальонов осваивали новые модели беспилотников. О работе операторов дронов в зоне СВО, танках уходящих на 3 метра под воду и ружьях для радиоэлектронной борьбы – в репортаже «Татар-информа».
«На суше, под водой и на воде»
Сегодня на полигоне танкового училища Казани курсантов учили водить танк под водой. Экипаж танка стартует с площадки, съезжает в так называемую ванну по уклону – постепенно погружается в воду пока не окажется в ней полностью. Сверху остается только специальное устройство труба-лаз, из нее до пояса высовывается один из членов экипажа, который следит за тем, что происходит снаружи.
В тренажерной «ванне» глубиной чуть больше трех метров будущие танкисты сегодня передвигались под строгим надзором инструкторов.
По словам полковника Романа Потапова, под водой танк Т-72 может проехать около километра на глубине до 5 метров. Перед тем, как приступить к выполнению задания, машину проверяют на герметичность. Все места, куда может попасть вода, обрабатывают специальной смазкой.
«В соответствии с планом подготовки курсантов, проводится занятие по их обучению преодоления водных преград. Курсанты проходят это занятие впервые, но перед тем как сесть в машину, они прошли курс по водолазной подготовке. Они учатся на механиков-водителей», – сказал он.
Занятия идут уже третий день. Все танки, на которых ребята учатся, стоят на вооружении в Вооруженых Силах РФ.
«Все курсанты в средствах индивидуальной защиты, дополнительные средства находятся рядом с ними. Если машину затопит, они смогут сами ее покинуть. Для того, чтобы все прошло без неприятных неожиданностей, на воде присутствует лодка с наблюдателями. На суше рядом находится бронированная ремонтно-эвакуационная машина, для того, чтобы отбуксовать танк если произойдет его затопление. Наши курсанты тренировались со средствами защиты на суше, на воде и под водой. С ними все будет в порядке», – дополнил Роман Потапов.
Находясь внутри танка под водой, курсанты ориентируются по специальному компасу. По рации с ними постоянно поддерживают связь инструкторы. Их сегодня поделили на две группы: одна изучала теорию и наблюдала за теми, кто проходит занятие, а вторая занимается непосредственно практикой. Потом они меняются.
«Конечно, нормальный человек никогда не пойдет под воду, если это не обязательно. Здесь проходит психологическая борьба с самим с собой и наши ребята ее преодолевают. В первую очередь это подготовка курсантов к выполнению боевых задач. Курсант благодаря этому упражнению понимает возможности машины и может их прочувствовать. А если у него во время выполнения задания возникает проблема, то в будущем он уже будет знать, как ее решить», – сказал он.
«Максимальная высота – пока небо не закончится»
А на соседнем полигоне бойцы отрядов «Алга» и «Тимер» тренировались управлять новыми беспилотниками.
«Данные аппараты поставляют нам потенциальные союзники, у них есть много интересных функций. Помимо стандартной камеры, на нем стоит тепловизор с несколькими режимами. Работать такой техникой можно и днем, и ночью. Средняя дальность полета у дрона порядка 10 километров, с навесным оборудованием нашего производства можно улететь и на 15 километров. Работает он до 30 минут, при дополнительных доработках мы увеличиваем это время до 50 минут. Максимальная высота такой птички – пока небо не закончится», – рассказал разработчик беспилотников и ПО для них Сергей Фролов.
Журналистам показали средство радиоэлектронной борьбы. Такое ружье способно глушить видеосигнал и связь дрона с оператором противника.
«Большинство беспилотников после воздействия РЭБ сразу садятся на землю, некоторые падают, более "умные" модели могут вернуться в точку вылета», – дополнил мужчина.
О беспилотниках для «Алги» рассказал один из бойцов с позывным Добрыня. БПЛА такого типа, по его словам, легче привести в строй прямо на поле боя.
«Опыт был, но с другими БПЛА. Эти полностью сборные, на поле боя их можно собрать и разобрать. Все детали взаимозаменяемые. Вражеские РЭБовцы не могут поймать такие сборные БПЛА – в них мало электроники. Когда нас вывели с одного из городов, понадобились операторы беспилотников – меня, как молодого, отправили учиться. Потом я оттачивал практику в боях», – рассказал мужчина.
Дроны помогают проводить разведку и находить живую силу противника. На них можно переносить снаряды и гранаты для уничтожения противника.
«Поднимаешь птичку, выводишь в сторону врага и даешь координаты миномету, артиллерии или танку», – дополнил он.
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