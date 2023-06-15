«Из нештатной ситуации выберутся»: курсанты водили танки под водой, бойцы изучали дроны

На полигоне танкового училища Казани курсантов учили водить танк под водой

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На суше, под водой и на воде»

Сегодня на полигоне танкового училища Казани курсантов учили водить танк под водой. Экипаж танка стартует с площадки, съезжает в так называемую ванну по уклону – постепенно погружается в воду пока не окажется в ней полностью. Сверху остается только специальное устройство труба-лаз, из нее до пояса высовывается один из членов экипажа, который следит за тем, что происходит снаружи.

В тренажерной «ванне» глубиной чуть больше трех метров будущие танкисты сегодня передвигались под строгим надзором инструкторов.

По словам полковника Романа Потапова, под водой танк Т-72 может проехать около километра на глубине до 5 метров. Перед тем, как приступить к выполнению задания, машину проверяют на герметичность. Все места, куда может попасть вода, обрабатывают специальной смазкой.

Роман Потапов рассказал, что под водой танк Т-72 может проехать около километра на глубине до 5 метров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В соответствии с планом подготовки курсантов, проводится занятие по их обучению преодоления водных преград. Курсанты проходят это занятие впервые, но перед тем как сесть в машину, они прошли курс по водолазной подготовке. Они учатся на механиков-водителей», – сказал он.

Занятия идут уже третий день. Все танки, на которых ребята учатся, стоят на вооружении в Вооруженых Силах РФ.

«Все курсанты в средствах индивидуальной защиты, дополнительные средства находятся рядом с ними. Если машину затопит, они смогут сами ее покинуть. Для того, чтобы все прошло без неприятных неожиданностей, на воде присутствует лодка с наблюдателями. На суше рядом находится бронированная ремонтно-эвакуационная машина, для того, чтобы отбуксовать танк если произойдет его затопление. Наши курсанты тренировались со средствами защиты на суше, на воде и под водой. С ними все будет в порядке», – дополнил Роман Потапов.

В тренажерной «ванне» глубиной чуть больше трех метров будущие танкисты передвигались под строгим надзором инструкторов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Находясь внутри танка под водой, курсанты ориентируются по специальному компасу. По рации с ними постоянно поддерживают связь инструкторы. Их сегодня поделили на две группы: одна изучала теорию и наблюдала за теми, кто проходит занятие, а вторая занимается непосредственно практикой. Потом они меняются.

«Конечно, нормальный человек никогда не пойдет под воду, если это не обязательно. Здесь проходит психологическая борьба с самим с собой и наши ребята ее преодолевают. В первую очередь это подготовка курсантов к выполнению боевых задач. Курсант благодаря этому упражнению понимает возможности машины и может их прочувствовать. А если у него во время выполнения задания возникает проблема, то в будущем он уже будет знать, как ее решить», – сказал он.

Бойцы отрядов «Алга» и «Тимер» тренировались управлять новыми беспилотниками Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Максимальная высота – пока небо не закончится»

А на соседнем полигоне бойцы отрядов «Алга» и «Тимер» тренировались управлять новыми беспилотниками.

«Данные аппараты поставляют нам потенциальные союзники, у них есть много интересных функций. Помимо стандартной камеры, на нем стоит тепловизор с несколькими режимами. Работать такой техникой можно и днем, и ночью. Средняя дальность полета у дрона порядка 10 километров, с навесным оборудованием нашего производства можно улететь и на 15 километров. Работает он до 30 минут, при дополнительных доработках мы увеличиваем это время до 50 минут. Максимальная высота такой птички – пока небо не закончится», – рассказал разработчик беспилотников и ПО для них Сергей Фролов.

Журналистам показали средство радиоэлектронной борьбы. Такое ружье способно глушить видеосигнал и связь дрона с оператором противника.

Такое ружье способно глушить видеосигнал и связь дрона с оператором противника Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Большинство беспилотников после воздействия РЭБ сразу садятся на землю, некоторые падают, более "умные" модели могут вернуться в точку вылета», – дополнил мужчина.

О беспилотниках для «Алги» рассказал один из бойцов с позывным Добрыня. БПЛА такого типа, по его словам, легче привести в строй прямо на поле боя.

Дроны помогают проводить разведку и находить живую силу противника Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Опыт был, но с другими БПЛА. Эти полностью сборные, на поле боя их можно собрать и разобрать. Все детали взаимозаменяемые. Вражеские РЭБовцы не могут поймать такие сборные БПЛА – в них мало электроники. Когда нас вывели с одного из городов, понадобились операторы беспилотников – меня, как молодого, отправили учиться. Потом я оттачивал практику в боях», – рассказал мужчина.

Дроны помогают проводить разведку и находить живую силу противника. На них можно переносить снаряды и гранаты для уничтожения противника.

«Поднимаешь птичку, выводишь в сторону врага и даешь координаты миномету, артиллерии или танку», – дополнил он.