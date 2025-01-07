Из Нальчика в Казань запустят новый авиарейс в 2025 году

В 2025 году из международного аэропорта Нальчик запустят рейсы в Казань и дополнительные самолеты в Санкт-Петербург. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Минтранса Кабардино-Балкарской Республики Аслан Дышеков.

По его словам, в текущем году на субсидирование авианаправлений направят 57 млн рублей.

«Благодаря этому появятся новые рйсы: это Казань, Республика Татарстан, и дополнительный рейс в Северную столицу. Сейчас из Нальчика самолет в Санкт-Петербург летает, но не каждый день», — пояснил собеседник издания.

Дышеков уточнил, что договоры по данным рейсам уже подписаны. Помимо этого, уже работает рейс, связавший Нальчик с Сочи.