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Из Нальчика в Казань запустят новый авиарейс в 2025 году
В 2025 году из международного аэропорта Нальчик запустят рейсы в Казань и дополнительные самолеты в Санкт-Петербург. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Минтранса Кабардино-Балкарской Республики Аслан Дышеков.
По его словам, в текущем году на субсидирование авианаправлений направят 57 млн рублей.
«Благодаря этому появятся новые рйсы: это Казань, Республика Татарстан, и дополнительный рейс в Северную столицу. Сейчас из Нальчика самолет в Санкт-Петербург летает, но не каждый день», — пояснил собеседник издания.
Дышеков уточнил, что договоры по данным рейсам уже подписаны. Помимо этого, уже работает рейс, связавший Нальчик с Сочи.
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