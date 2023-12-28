Из Набережных Челнов в зону СВО отправлено более 700 тонн шефской и гуманитарной помощи

Объем шефской и гуманитарной помощи, направленной из Набережных Челнов в зону специальной военной операции и в город Лисичанск, на сегодня превысил более 700 тонн. Как оказывается помощь подшефным городам и бойцам СВО, а также их семьям, на сессии городского совета рассказал мэр города Наиль Магдеев.

В специальной военной операции участвует порядка 2 тыс. челнинских военнослужащих.

«Наша первостепенная задача — окружить заботой всех участников СВО и их семьи, в особенности семьи погибших. Всего под нашим патронажем сегодня находится 1 516 таких семей», — сообщил Наиль Магдеев.

По его словам, мирных жителей Лисичанска — детей, женщин, пожилых людей и всех, кто остался без крова и средств к существованию, — уже больше года обеспечивает горячим питанием полевая кухня команды челнинца Рустама Гатина. Она находится под патронажем руководства Челнов. За этот период направлено более 370 тонн продуктов на сумму почти 80 млн рублей.

Помимо этого, в 2024 году продолжатся выплаты по 100 тыс. руб. на каждого новорожденного ребенка бойца, находящегося в зоне СВО. Всего за год в автограде родилось 38 детей — 20 мальчиков и 18 девочек.

В этом году произошло 16 встреч с военными, которые приехали в краткосрочный отпуск. «Я скаждым встречаюсь за чашкой чая, и мы обсуждаем все вопросы наших военнослужащих», — отметил Магдеев.

«В работу по поддержке бойцов и их семей включились все предприятия, депутатской корпус, молодежные организации, волонтеры. СВО сплотила жителей нашего города, еще раз подтвердила, что Набережные Челны — это город неравнодушных и активных людей с особой энергетикой», — сказал руководитель города.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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