Из муниципального бюджета Челнов 30 млн рублей направят в дорожный фонд

Депутаты Горсовета Набережных Челнов решили направить более 30 млн рублей в дорожный фонд — это остатки бюджета на начало 2024 года. Об этом стало известно на 30-м заседании городского Совета Автограда нынешнего созыва.

«Разница между доходами и расходами в сумме 30 млн 960 тыс. рублей покрывается за счет остатков средств на 1 января 2024 года», — отметила начальник Управления финансов города Светлана Мулюкова.

Из них большую часть, 11,5 млн рублей, направят на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Еще 10,6 млн рублей — на перерегистрацию бюджетных обязательств 2023 года. Помимо этого, 7,8 млн рублей будет потрачено на оплату текущей кредиторской задолженности 2023 года.

На заседании также назвали дату публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета прошедшего года. Они пройдут 6 марта в зале 400 здания администрации города, в 14 часов. Вход свободный.

«На публичные слушания об исполнении бюджета прошедшего года любой желающий, любой депутат может прийти, послушать, задать вопросы по исполнению бюджета 2023 года. По всем вопросам будет предоставлен полный отчет», — прокомментировал мэр Наиль Магдеев.