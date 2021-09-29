Из Москвы запустят туристический железнодорожный маршрут «Сказы Поволжья»

РЖД планируют запустить сразу два новых круговых туристических маршрута из Москвы, заявил заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов. Один из них будет проходить через Свияжск, сообщает РИА Новости.

Осенью из столицы России можно будет отправиться по двум новым направлениям: «Серебряный маршрут» (Москва — Псков — Великий Новгород — Рыбинск — Ярославль — Москва) и «Сказы Поволжья» (Москва — Свияжск — Йошкар-Ола — Нижний Новгород — Москва).

Пегов обратил внимание, что среди туристов большим спросом пользуются поездки в Карелию.

«Очень сильно „выстрелила“ Карелия по итогам летних перевозок: почти 30% к уровню 2019 года за счет того, что привлекли дополнительные продукты», — рассказал он.

В апреле гендиректор РЖД Олег Белозеров во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что в стране активно развивается железнодорожный туризм.