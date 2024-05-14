Из МГУ отчислили украинского студента за попытки собрать деньги для ВСУ

Украинский студент МГУ, ранее арестованный в Москве за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и за публикацию информации националистического характера, отчислен с факультета фундаментальной медицины (ФФМ). Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе факультета.

«Претензий к академической успеваемости Гулько С. В. у факультета не было. С учетом выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний подписан приказ о его отчислении», — говорится в сообщении.

Как сообщает агентство, в соцсетях Гулько неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как «чувствует себя неуютно», а также призывал к ударам по Москве. Кроме того, он неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, публикации, направленные на сбор денег «для нужд вооруженных сил Украины».