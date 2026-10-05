Из Менделеевска в зону СВО отправили 20 тонн гуманитарного груза

Фото: пресс-служба Менделеевского района

Около 20 тонн гуманитарного груза отправили сегодня из Менделеевского района в зону проведения специальной военной операции. В состав очередной партии вошли специализированная техника, генераторы, автомобильные колеса, пиломатериалы, продукты питания длительного хранения, медикаменты, личные посылки для военнослужащих и другие необходимые вещи.

В погрузке гуманитарного груза приняли участие волонтеры, школьники, представители общественных организаций и предприятий района.

Жители Менделеевского района на постоянной основе оказывают поддержку военнослужащим, а также участвуют в оказании помощи жителям Лисичанска и Рубежного и восстановлении городов.

Работа с военнослужащими и подшефными территориями в районе организована на системной основе, отметил глава Менделеевского района Роберт Искандаров.

«Я не раз выезжал с грузом к бойцам. В каждой поездке мы общаемся с военнослужащими, и они благодарят за помощь своих земляков. Я вижу, насколько это важно для наших бойцов. Мы выстроили в районе системную работу с защитниками Родины и жителями подшефных Татарстану регионов. В прошлом году отправили более 260 тонн гуманитарного груза», — сказал Искандаров.

В Менделеевском районе действуют волонтерские группы «Мы вместе», «Тепло из дома» и «Все свои». Их участники ежедневно занимаются формированием гуманитарных посылок, изготовлением маскировочных сетей, сухих супов, продуктовых наборов и другой необходимой продукции.

Очередная партия гуманитарного груза сформирована благодаря совместной работе жителей, волонтеров, предприятий и общественных организаций района.