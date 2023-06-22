Из Менделеевска участникам спецоперации направлено 2 тонны гуманитарного груза

Из Менделеевского района полкам №1232 и №1234 в зону специальной операции направлено 95 коробок с необходимыми предметами и продовольствием. В общей сложности менделеевцы собрали 2 тонны гуманитарной помощи на сумму 200 тыс. рублей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Для каждого бойца администрация района собрала футболки, носки, газовые баллоны, супы быстрого приготовления, ореховую смесь, конфеты, печенье, чай, влажные салфетки.

Большой вклад в каждую отправку делают благотворители и неравнодушные менделеевцы. Инициативная группа «Мы вместе» подготовила для бойцов сухой душ, маскировочные сети и окопные свечи, а также упаковки влажных салфеток. Маскировочные сети, которые сплели активисты поселка, передал Совет ветеранов.

«Шифалы Су» направил бойцам 240 пятилитровых бутылок воды. Упаковать все это помогли близкие ребят.

В скором времени такой же гуманитарный груз будет подготовлен для 430 полка.