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Из Менделеевска по просьбам участников спецоперации отправили 6 маскировочных сетей
Жители Менделеевского района Татарстана продолжают оказывать помощь землякам, находящимся в зоне специальной военной операции. По просьбам бойцов продолжается работа по плетению маскировочных сетей. Об этом на деловом понедельнике рассказала заместитель главы Лейсан Галеева.
«Активисты территориально-общественного самоуправления „Поселок“ за месяц отправили шесть сетей», — сообщила докладчик.
К этому занятию присоединились учащиеся, посещающие пришкольный лагерь в Ижевке. Они стали участниками акции «Своих не бросаем» и помогли в плетении сетей.
«Спасибо всем менделеевцам за поддержку!» — поблагодарила жителей района заместитель главы.
Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе администрации, на сегодняшний день оказана помощь на 40 млн рублей «по всем направлениям, включая поддержку бойцов, их семей и жителей освобожденных территорий».
На сегодняшний день в Менделеевске работает два пункта сбора помощи, организованных на базе МЦ «Яшьлек» и РДК «Юность».
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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