Из Менделеевска по просьбам участников спецоперации отправили 6 маскировочных сетей

Жители Менделеевского района Татарстана продолжают оказывать помощь землякам, находящимся в зоне специальной военной операции. По просьбам бойцов продолжается работа по плетению маскировочных сетей. Об этом на деловом понедельнике рассказала заместитель главы Лейсан Галеева.

«Активисты территориально-общественного самоуправления „Поселок“ за месяц отправили шесть сетей», — сообщила докладчик.

К этому занятию присоединились учащиеся, посещающие пришкольный лагерь в Ижевке. Они стали участниками акции «Своих не бросаем» и помогли в плетении сетей.

«Спасибо всем менделеевцам за поддержку!» — поблагодарила жителей района заместитель главы.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе администрации, на сегодняшний день оказана помощь на 40 млн рублей «по всем направлениям, включая поддержку бойцов, их семей и жителей освобожденных территорий».

На сегодняшний день в Менделеевске работает два пункта сбора помощи, организованных на базе МЦ «Яшьлек» и РДК «Юность».