Соцфонд направил 2,4 млрд рублей из маткапитала на образовательные услуги детей РТ

С начала 2024 года 4,8 тыс. татарстанских семей оплатили образовательные услуги детей с помощью маткапитала. Отделение Соцфонда России по РТ направило на эти цели более 357,8 млн рублей, а за все годы действия программы - около 2,4 млрд рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе фонда.

«На образование детей с начала реализации программы принято 576,8 тыс. заявлений, в том числе в 2024 году – 7,8 тыс. Сначала программой поддержки семей с детьми, которая действует с 2007 года, было предусмотрено только три направления: жилье, образование детей и накопительная пенсия мамы. При этом средства маткапитала можно было направить на оплату детского сада только с трехлетия ребенка. С 1 января 2018 года внесены изменения и стало возможным оплачивать детский сад до исполнения ребенком трех лет», - рассказали в пресс-службе.

Средствами маткапитала можно оплатить обучение ребенка в любых образовательных организациях, начиная от детского сада и школы и заканчивая колледжем и университетом, а также курсы иностранного языка и вождения автомобиля, уроки творчества и спортивные занятия.

«Использовать средства материнского капитала можно на любого ребенка в семье, при этом возраст ребенка на дату начала обучения не должен превышать 25 лет. Оплатить обучение в школе, колледже или университете возможно только после достижения ребенком, на которого получен сертификат, трехлетнего возраста. Направить средства на оплату детского сада и занятий по дошкольным программам можно сразу после рождения малыша», - уточнили в пресс-службе.

Также материнским капиталом можно оплатить жилое помещение и коммунальные услуги в общежитии, предоставленном на время обучения. При этом учебное заведение должно находиться на территории России и иметь лицензию на образовательную деятельность.

«Отделением СФР по Республике Татарстан заключено 129 соглашений с образовательными организациями и индивидуальными предпринимателями об информационном взаимодействии. Если учебное заведение участвует в таком информационном обмене, татарстанцам не нужно предоставлять копию договора об оказании платных образовательных услуг, достаточно подать заявление о распоряжении материнским капиталом на портале госуслуг», — напомнил управляющий Отделением Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

В 2024 году размер материнского капитала составляет 630,4 тыс. руб. на первого ребенка. При рождении второго семья получает доплату в размере 202,6 тыс. руб. Если до появления второго или любого следующего ребенка права на материнский капитал не было либо он не оформлялся, семья имеет право на сумму 833 тыс. руб.

Средства можно направить на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты на малышей до трех лет, обучение детей, социальную адаптацию детей с инвалидностью, накопительную пенсию. Можно выбрать один вариант или распределить деньги по нескольким направлениям.