Из Мамадыша в зону СВО отправили крупный транш новогодних гостинцев

Из Мамадыша в зону специальной операции направили 9 тонн гуманитарного груза для военнослужащих земляков. Эта партия стала особенной – новогодней.

В три машины мамадышцы упаковали ящики с апельсинами, мандаринами, волонтеры загрузили сладости, тушенку, травяной чай, домашнюю лапшу, чак-чак и многое другое, что сможет передать атмосферу дома и праздника.

Из практичных подарков — 20 аккумуляторов для автомобилей, в том числе «КАМАЗов», о которых позаботилось руководство района. Солдаты попросили о них лично главу района — Анатолий Иванов просьбу исполнил.

Родители защитников оформили именные посылки, неравнодушные мамадышцы, волонтеры передали маскировочные сети, около полусотни коробок с окопными свечами, тёплую одежду и одеяла.

На Донбасс также едут генераторы, печи и электропилы. Водители, сопровождающие груз, проведут в пути неделю, проедут около 4 тыс. километров. По дороге они навестят пациентов госпиталей и передадут подарки детям Донбасса.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Мамадышского района, на сегодняшний день из района в зону СВО отправлена 41 машина с гуманитарным грузом — это более 190 тонн.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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