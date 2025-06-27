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Происшествия 27 июня 2025 11:35

Из магазинов Казани изъяли более 7 тыс. пачек поддельного табака

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В магазинах Казани обнаружили и изъяли 7170 пачек поддельного табака общей стоимостью более 964 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Татарстана, после возбуждения уголовного дела выяснилось, что преступление совершено группой лиц, а не одним человеком.

Были допрошены подозреваемые, в том числе его организатор, который признал вину. Однако орган дознания занизил квалификацию преступления и приостановил дело, что могло привести к истечению срока давности.

После вмешательства прокуратуры постановление о приостановлении дела было отменено, уголовное дело переквалифицировано, его расследование продолжилось. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении организатора, его направили в суд.

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