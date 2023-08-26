Из Лондона в Париж: Абдуллина из Татарстана покинула «Челси», но сыграет в Лиге чемпионов

Последние два года уроженка Азнакаевского района Татарстана Алсу Абдуллина выступала за лондонский «Челси»

Фото: chelseafc.com

На один сезон из «Челси» в «Париж»

Последние два года уроженка Азнакаевского района Татарстана Алсу Абдуллина выступала за лондонский «Челси», в составе которого стала двукратной чемпионкой Англии и двукратной обладательницей национального кубка. Однако у выступления за столь успешные клубы есть и свои минусы. Один из них – высочайшая конкуренция.

В Лондоне Алсу хоть и выиграла почти всё, но выходила на поле довольно мало. Молодой спортсменке чрезвычайно важно играть как можно больше. В связи с этим сторона Абдуллиной приняла решение временно покинуть английский топ-клуб.

Еще в мае «ТИ-Спорт» сообщал, что Алсу может уйти в аренду. Спустя три месяца это произошло официально. Единственная российская представительница в женском европейском футболе перешла в «Париж».

«Сейчас настал момент попробовать себя в другой команде. Очень рада присоединиться к “Парижу”, с нетерпением жду начала моего нового футбольного путешествия. Для меня это важный шаг в карьере», – прокомментировала свой переезд во Францию Алсу.

По нашей информации, помимо «Парижа» интерес к Абдуллиной проявляли в том числе клубы из Англии и России. Однако финальный выбор был сделан именно в пользу парижанок. По словам футбольного агента Глеба Разоренова, французский клуб оказался самым оптимальным вариантом среди всех возможных.

«Нам хотелось, чтобы у Алсу было больше игровой практики. Рассматривались различные варианты, в том числе и с арендой. Но тут должны были сложиться сразу несколько факторов: топ-чемпионат, конкурентоспособная команда и участие в еврокубках. И в случае с «Парижем» все сошлось. Стоит отметить, что клуб сам был заинтересован в Алсу и видел в ней того игрока, который может усилить команду. “Париж” стал самым лучшим вариантом. Хорошо, что все так сложилось», – заявил функционер.

Во время недельного тренировочного цикла у футболистки появится лишнее время не только для адаптации в стране и коллективе, но и для общения с тренерским штабом Фото: chelseafc.com

«Париж»: топ-3 чемпионата Франции и Лига чемпионов

В мужском футболе о таком клубе, как «Париж», известно не очень много. В данный момент команда выступает во втором по силе французском чемпионате и какими-либо достижениями на фоне соседского суперклуба, «ПСЖ», похвастаться не может.

У женщин же все иначе. В минувшем сезоне парижанки заняли третье место в чемпионате своей страны, пропустив вперед лишь таких мастодонтов, как «Лион» и «ПСЖ». Так что в этом сезоне новый клуб Абдуллиной выступит в Лиге чемпионов. Что, к слову, стало одним из ключевых факторов в выборе клуба.

«“Париж” – это очень хороший клуб. У них отличная инфраструктура, есть очень хорошая база. Они воспитали достаточное количество молодых талантов, и, что не менее важно, они умеют их развивать. Клуб – перспективный, с высокими задачами, попадает в призы во французской лиге. Это именно то место, где Алсу способна раскрыть свой потенциал», – считает агент футболистки.

Абдуллина уже прибыла во Францию и присоединилась к своей новой команде. Прямо сейчас «Париж» сел на семидневный сбор. Так что время для перехода Алсу выбрала самое подходящее. Во время недельного тренировочного цикла у футболистки появится лишнее время не только для адаптации в стране и коллективе, но и для общения с тренерским штабом.

«Безусловно, определенное время на адаптацию потребуется. Но Алсу – большой профессионал. У нее уже есть опыт игры в зарубежном чемпионате, опыт взаимодействия с иностранным тренером и иностранными игроками. Все это ей поможет. А в целом со спортивной точки зрения, уверен, никаких проблем у нее не будет. И в клубе сделают всё, чтобы она максимально быстро ужилась и могла помогать уже на поле», – заявил Разоренов.

Абдуллина уже прибыла во Францию и присоединилась к своей новой команде Фото: parisfc.fr

«Для Алсу игра в такой сильной лиге станет большим плюсом»

Сам сезон во Франции стартует лишь в середине сентября. Однако квалификация Лиги чемпионов, участие в которой примет и «Париж», начнется уже через пару недель. Соперник по первому квалификационному раунду – украинский клуб «Кривбасс». В случае прохода победитель пары попадет на «Арсенал» – «Линчепинг». Кажется, что шансов на групповой этап не так много. Но лондонский клуб Алсу, будучи игроком «Челси», уже обыгрывала. И не раз.

Да и самому «Парижу» не на что жаловаться. В чемпионате Франции выступают две, вероятно, сильнейшие женские футбольные команды планеты – «Лион» и «ПСЖ», а сама Лига 1, судя по рейтингу УЕФА, является доминирующей в Европе. Опыта игры с большими командами у парижанок хватает и без Лиги чемпионов.

К слову, это должно стать большим плюсом и для самой Алсу. Столько же титулов, что и в «Челси», она, конечно, не выиграет. Зато будет регулярно выходить на поле против сильнейших футболисток мира, что сильно поможет ей в профессиональном плане.

«Французский чемпионат – очень серьезный. И для Алсу игра в такой лиге против таких соперников, безусловно, поможет расти в профессиональном плане и станет для нее большим плюсом. Ее перспективы в новой команде? Не хотелось бы говорить громкие слова до сезона. Ей еще надо работать, проявлять себя. Я надеюсь, она эту роль сможет исполнить и постепенно будет проявлять лидерские качества. Сейчас ей надо работать, стараться быстрее пройти адаптацию и играть, играть и еще раз играть», – подытожил агент Абдуллиной.

Фото на анонсе: chelseafc.com