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Происшествия 12 марта 2025 11:44

Из лицея в Екатеринбурге к медикам с острым гастроэнтеритом обратился 31 человек

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Из лицея в Екатеринбурге за медицинской помощью обратились 30 школьников и один взрослый. Как сообщает ТАСС, 28 из них госпитализированы.

Ранее сообщалось, что 20 учеников специализированного учебно-научного центра УрФУ госпитализированы из общежития с острым гастроэнтеритом.

Сейчас врачи оценивают состояние пациентов как близкое к удовлетворительному. Отмечается, что школьники получают всю необходимую помощь в полном объеме.

#врачи #школьники #медицина
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