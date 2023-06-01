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Из Лениногорска в зону СВО отправили более 20 тонн гуманитарного груза
Сегодня из Лениногорска в зону проведения специальной военной операции (СВО) отправилась 20-ти тонная фура с гуманитарной помощью жителям Лисичанска и военнослужащим.
В сборе гуманитарного груза принимал участие весь Лениногорский район: волонтеры, представители общественных организаций, предприниматели, священнослужители, сотрудники муниципальной службы, пенсионеры, студенты.
Для восстановления жилья жителям пострадавшего города закупили 12 кубов строительного материала, а также продукты – 20 тонн питьевой артезианской воды, картофель, лук, сахар, крупы, масло, тушенка, консервы, крупы, макаронные изделия и многое другое.
Сопровождают гуманитарный поезд автомашины «УАЗ», «Нива» и «Газель», которые до отказа заполнены именными посылками для мобилизованных бойцов от родственников. Машины останутся на передовой для выполнения солдатами боевых задач.
Отметим, что «Ниву» бойцам предоставил санаторий-профилакторий «Лениногорский».
Сопровождают гуманитарный груз до места назначения исполнительный секретарь местного отделения политической партии «Единая Россия» Игорь Храмов, ветеран боевых действий в Афганистане, руководитель военно-патриотического клуба «Беркут» в Лениногорском отделении совета инвалидов Афганистана Рамиль Даутов, председатель «Содружества пограничников» Лениногорска Артем Сарбаев и руководитель предприятия «Арго» Рамиль Ассадуллин, который также является участником боевых действий.
Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой
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