Из Лаишевского района в зону СВО отправили три фуры гуманитарной помощи

Три фуры с гуманитарной помощью из Лаишевского района доставили военнослужащим на Луганском и Донецком направлениях. Это 13-я, 14-я и 15-я колонны, отправленные районом с начала года. Груз сопровождал глава муниципалитета Ильдус Зарипов с делегацией.

Помощь сформировал благотворительный фонд «Помощь своим» под руководством Марины Порфирьевой. Груз передали 20 получателям из 15 войсковых частей.

В составе гуманитарной помощи – строительные материалы и инструменты на 5,5 млн рублей, технические средства на 4,6 млн рублей, в том числе портативные электростанции и квадрокоптеры для операторов БПЛА и FPV-расчетов. Также военнослужащим доставили бензин, средства маскировки, медикаменты и домашние гостинцы.

Медицинские препараты и инструменты для оказания неотложной помощи собрали при поддержке образовательных учреждений района. Лаишевские мастерицы изготовили маскировочные сети и пончо-антитепловизоры, а также подготовили сухие пайки. Прихожане мечети «Зайнаб» передали бойцам чак-чак.

«Это очень большой, нужный и кропотливый труд. Как говорят наши бойцы, в таком объеме мало кто привозит, очень благодарны. Это все благодаря нашим людям, слаженной работе земляков, глав сельских поселений, предприятий, волонтеров. Заявки постоянно идут. Плетение сетей стало для наших волонтеров чуть ли не постоянным местом работы. Предприятия активно участвуют, большое им спасибо», – отметил Ильдус Зарипов.

По его словам, гуманитарную работу необходимо продолжать: военнослужащие, находящиеся в зоне СВО уже пятый год, нуждаются в поддержке и связи с родным краем.

Ранее при содействии жителей района бойцу Максиму Антонову передали квадрокоптер «Мавик» и автомобиль «Киа».