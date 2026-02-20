Из Лаишевского района в зону СВО доставили две фуры общим весом 45 тонн

В преддверии Дня защитника Отечества из Лаишевского района в зону специальной военной операции доставили крупную партию гуманитарной помощи. Делегацию возглавил глава района Ильдус Зарипов. На передовую отправили две фуры общим весом 45 тонн.

Это уже 17-я и 18-я машины, направленные районом с начала СВО совместно с благотворительным фондом Помощь СВОим. В сборе груза участвовали местные предприниматели, педагоги, школьники и неравнодушные жители.

Маршрут гуманитарной миссии прошел через Донецкое, Запорожское и Херсонское направления. Представители района посетили 21 воинскую часть, помощь получили 25 адресатов.

«Дорогие лаишевцы! Мы снова выполнили важную миссию – доставили нашим защитникам гуманитарный груз. В канун Дня защитника Отечества особенно важно, чтобы каждый боец чувствовал: за его спиной – родной дом, семья, земляки, которые ждут и верят. Мы передали не только стройматериалы, технику и теплые вещи. Мы передали приветы, улыбки и тепло наших сердец. Все это собрано вами – предпринимателями, педагогами, школьниками, волонтерами. Каждый, кто плел сети, собирал посылки, писал письма, – вы наш надежный тыл. Пока наши бойцы защищают Родину, мы здесь делаем все, чтобы они знали: мы вместе. Спасибо вам за отзывчивость, за труд, за любовь к Родине. Победа будет за нами!» – обратился к землякам Ильдус Зарипов.

В составе гуманитарного груза – стройматериалы, 33 генератора, 21 аккумулятор, запчасти для «Уралов», комплектующие для FPV-дронов, усилители интернета для связи, детектор дронов «Булат», два квадрокоптера, мощный ноутбук для операторов БПЛА, два мотоцикла, квадроцикл и семь раций TYT.

Также бойцам передали 145 маскировочных сетей, 50 одеял с защитой от тепловизора, 1640 порций домашней еды, медикаменты, собранные образовательными учреждениями района, и детские письма с рисунками.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.