Из квартиры в Казани, в которой загорелись мебель и вещи, спасли двоих человек
Пожар произошёл накануне вечером в одной из квартир на улице Космонавтов. Сообщение о возгорании поступило по номеру вызова пожарной охраны 101.
В квартире на втором этаже загорелись различные вещи и мебель общей площадью 8 квадратных метров. С помощью маски спасаемого пожарные вывели из этой квартиры на улицу двоих человек, ещё четверых жильцов дома эвакуировали без маски.
Никто в результате пожара не пострадал, причина пожара устанавливается.