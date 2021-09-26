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Ру Тат
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26 сентября 2021  09:03
Павел Климчак

Из квартиры в Казани, в которой загорелись мебель и вещи, спасли двоих человек

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Пожар произошёл накануне вечером в одной из квартир на улице Космонавтов. Сообщение о возгорании поступило по номеру вызова пожарной охраны 101.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ 

В квартире на втором этаже загорелись различные вещи и мебель общей площадью 8 квадратных метров. С помощью маски спасаемого пожарные вывели из этой квартиры на улицу двоих человек, ещё четверых жильцов дома эвакуировали без маски.

Никто в результате пожара не пострадал, причина пожара устанавливается.

#пожар #спасли на пожаре
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