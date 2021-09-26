Из квартиры в Казани, в которой загорелись мебель и вещи, спасли двоих человек

Пожар произошёл накануне вечером в одной из квартир на улице Космонавтов. Сообщение о возгорании поступило по номеру вызова пожарной охраны 101.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В квартире на втором этаже загорелись различные вещи и мебель общей площадью 8 квадратных метров. С помощью маски спасаемого пожарные вывели из этой квартиры на улицу двоих человек, ещё четверых жильцов дома эвакуировали без маски.

Никто в результате пожара не пострадал, причина пожара устанавливается.