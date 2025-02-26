В Куюках появится новая дорога, которая будет выводить на М-7

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Обсуждается вопрос о появлении новой дороги из поселка Куюки, которая будет выводить на трассу М-7. Это поможет разгрузить логистическую ситуацию в населенном пункте и уменьшить пробки. Об этом «Татар-информу» рассказал глава Пестречинского района РТ Раис Сулейманов.

«Пробки в Куюках – это большая проблема. Мы с министром транспорта Татарстана Фаритом Ханифовым обсуждаем проект ещё одной дороги, которая бы выводила из поселка на М-7. Но на ней по премыканиям тоже сложная ситуация. Сейчас мы прорабатываем вопрос с Институтом пространственного планирования. Думаю, она появится в ближайшие годы», – сообщил собеседник агентства.

Он пояснил, что территория поселка востребованна, она и дальше будет застраиваться, поэтому там необходим ещё один транспортный узел.