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Из Кукморского района с начала СВО отправлено 300 тонн гуманитарного груза
Жители Кукморского района Татарстана стараются оказать всевозможную помощь военнослужащим в зоне специальной военной операции. Они плетут маскировочные сети, готовят лапшу, изготавливают блиндажные свечи. За весь период спецоперации бойцам было направлено 300 тонн гуманитарного груза.
«У нас 21 выезд в зону СВО. По памяти говорю: 5 автомашин-бани мы отправили за этот период, около 300 тонн груза гуманитарного, были направлены две „Нивы“. В общем, они все доехали. Потом две машины УАЗ-Буханка», — рассказал руководитель организации «Боевое Братство» Радик Габдрахманов.
Также в районе активно проводятся благотворительные мероприятия. На средства от продажи билетов осуществляется закупка и доставка медицинских средств, лекарственных препаратов и вещей первой необходимости.
Вместе с творческой группой «Виват Шурави» из города Менделеевск в Кукморе прошел очередной такой концерт.
«Благотворительными концертами мы занимаемся с июня 2022 года. Уже почти 10 раз были в зоне СВО, помогали нашим ребятам там и госпиталям помогаем. Вместе помогать легче», — рассказал художественный руководитель группы Рамиль Давлетшин.
Во время концерта были награждены организации, объединения и жители Кукморского района, которые с самого начала спецоперации не остались в стороне от помощи. Среди таких патриотов-помощников есть и представители «Серебряных волонтеров», которые несмотря на свой преклонный возраст, активно плетут маскировочные сети, готовят лапшу и отправляют другую гуманитарную помощь.
«Наши девочки очень активно участвуют. Когда бы нас не пригласило „Боевое Братство“, мы всегда стараемся помочь. А сегодняшний благотворительный концерт, я думаю, что мы все, те люди, которые пришли на это мероприятие, окажем посильную помощь. Этим мы поможем нашим воинам. И думаю, что победа будет за нами!» — уверенно заявляет руководитель «Серебряных волонтеров» Нурия Закирова.
Ситуация, которая сложилась в нашей стране, помогла сплотиться народу. Все, кто может, помогают фронту, отправляют гуманитарную помощь, проявляя милосердие и гуманизм.
«Очень важно проводить такие благотворительные концерты. Я думаю, это нужно не только солдатам, но и нам. А также нашим детям. Ведь народ никогда не остается в стороне от благого дела, всеми силами старается оказать помощь», — отмечает местная жительница Танзиля Фатхуллина.
На собранные от концерта средства волонтеры закупят нужную продукцию и вещи первой необходимости. На данный момент в зоне специальной военной операции из-за зимы в срочном порядке требуется термобелье. Также актуальна отправка блиндажных свеч. Как отметили местные волонтеры и неравнодушные жители района, помощь будет продолжатся до тех пока, пока она будет необходима.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Миляуши Хазиевой.
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