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Из Кукмора в Лисичанск прибыла крупная партия стройматериалов
Кукморский район Республики Татарстан доставил в Лисичанск крупную партию строительных материалов. Более 20 тонн шифера прибыли в город под личным сопровождением главы Кукморского муниципального района Сергея Дмитриева.
Стройматериалы были переданы городской администрации Лисичанска. Их планируется использовать для ремонта кровель многоквартирных домов в преддверии отопительного сезона. Эти восстановительные работы крайне важны для подготовки жилого фонда к зиме.
Данная поставка является частью масштабной программы поддержки, которую Татарстан реализует в городах Луганской Народной Республики. Помощь направлена на восстановление инфраструктуры и улучшение условий жизни местного населения.
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