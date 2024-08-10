Из Кукмора в Лисичанск прибыла крупная партия стройматериалов

Кукморский район Республики Татарстан доставил в Лисичанск крупную партию строительных материалов. Более 20 тонн шифера прибыли в город под личным сопровождением главы Кукморского муниципального района Сергея Дмитриева.

Стройматериалы были переданы городской администрации Лисичанска. Их планируется использовать для ремонта кровель многоквартирных домов в преддверии отопительного сезона. Эти восстановительные работы крайне важны для подготовки жилого фонда к зиме.

Фото: © «Татар-информ»

Данная поставка является частью масштабной программы поддержки, которую Татарстан реализует в городах Луганской Народной Республики. Помощь направлена на восстановление инфраструктуры и улучшение условий жизни местного населения.