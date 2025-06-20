Из Кукмора отправили 60-ю партию гуманитарной помощи в зону СВО

Волонтеры Кукморского общественного движения ветеранов боевых действий «Боевое Братство.Кукмор» отправили 60-ю партию гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Автомобиль «Валдай» с грузом весом около 7 тонн отправился в Курскую область.

С начала спецоперации жители Кукморского района активно включились в сбор и доставку помощи. В составе последней партии – строительные материалы, бензиновые генераторы, продукты питания, одежда и маскировочные сети. Руководитель движения Радик Габдрахманов отметил, что предыдущие отправки успешно достигали адресатов, в том числе в Курской и Белгородской областях.

Повезет гумпомощь опытный волонтер-водитель Габдулхай Галиев, он совершил уже более 60 поездок в зону СВО.

«Я уже выучил весь маршрут. Поначалу было сложно, навигатор на телефоне не работал, так как там нет интернета. Однако со временем я запомнил все дороги. Я не пропустил ни одной поездки и уже доставил множество грузов, включая 12 автобань», – рассказал Галиев.

На пункте сбора гуманитарной помощи круглосуточно трудится капитан 3 ранга в отставке Николай Петухов. Он поддерживает волонтеров и одновременно следит за службой своего сына, мобилизованного в зону спецоперации.

«В последний раз он приезжал в отпуск в ноябре прошлого года и 1 ноября женился. Мы очень радуемся за молодых. Сам я ездил с гуманитарной помощью только один раз, в основном работаю здесь в пункте сбора», – поделился мужчина.

После отправки из Кукмора волонтеры посетят Казань, Апастово, Кайбицы и Буинск, чтобы забрать попутный груз и доставить его бойцам.

Материал подготовлен при участии Адили Шакировой